Київському музею подарували японські ляльки "Окіагарі кобоши"

Музей історії міста Києва урочисто прийняв у дар 9 традиційних японських ляльок “Окіагарі кобоши”, передає прес-служба КМДА.

“Музей історії міста Києва урочисто прийняв у дар 9 традиційних японських ляльок „Окіагарі кобоши“ — витвори народного мистецтва і талісмани, які символізують стійкість та незламність для мешканців префектури Фукушіма,” — йдеться в повідомленні.

Так, у рамках Року Японії в Україні було представлено виставку “Окіагарі кобоши для Фукушіми: солідарність від України” — експозицію традиційних японських ляльок, розмальованих відомими художниками світового рівня на підтримку постраждалих від Великого східнояпонського землетрусу і аварії на АЕС “Фукушіма-1”. Для презентації проекту в Україні приїжджав відомий у світі дизайнер Кензо Такада.