МАУ скоротила час онлайн-реєстрації на свої рейси

Онлайн-реєстрація на регулярні та чартерні рейси авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) з 14 грудня буде закінчуватися за 2 години до вильоту рейсу за розкладом.

Про це повідомляється на сайті МАУ.

Раніше дистанційну реєстрацію пасажирам дозволялося проходити за 40 хвилин або за 1 годину до вильоту (за деякими рейсами).

Пасажири економ-класу, які прибудуть в аеропорт за 2 години до вильоту без роздрукованого або завантаженого на мобільний пристрій посадкового талона, не зможуть пройти онлайн-реєстрацію в аеропорту і будуть змушені заплатити збір у 10 євро за роздруківку посадкового талона на стійці реєстрації.

Виняток становитиме аеропорт Бориспіль, де в залі реєстрації МАУ встановила кілька кіосків, де пасажири безкоштовно можуть роздрукувати посадочні талони.

Онлайн-реєстрація на рейси МАУ доступна за 14 днів до вильоту для пасажирів бізнес-класу і преміум економ класу, а також пасажирів, які зробили попередній вибір місць в салоні.

Скористатися послугою можна на сайті МАУ або через мобільний додаток.

Пасажири, які подорожують економ класом і не скористалися послугою попереднього вибору місць на борту, можуть зареєструватися онлайн: за 48 годин до вильоту на регулярні рейси і за 24 години на чартерні рейси.