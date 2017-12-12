Міносвіти змінює розподіл бюджетних місць на вступній кампанії-2018

Під час вступної кампанії-2018 Міносвіти розширить практику використання широкого конкурсу - коли бюджетне місце надається не конкретному вишу, а "йде" за вступником з найкращими балами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Практика засвідчила, що широкий конкурс – це ефективна методика забезпечення справедливого розподілу місць держзамовлення. Вона передбачає алгоритмічний розподіл вступників за їхніми конкурсними балами та обраними пріоритетами. Тому ми переводимо на широкі конкурси більшість педагогічних спеціальностей для вступників на бакалаврат. Також вперше широкий конкурс використають для розподілу бюджетних місць у магістратуру на спеціальностях "Право" та "Міжнародне право", – розповів директор Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Наступного року вступ до магістратури "Права" та "Міжнародного права" проводитиметься у формі єдиних фахових іспитів та випробувань з використанням ЗНО. Вони включатимуть тестування з іноземної мови, права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Єдиний фаховий іспит з іноземної мови також як експеримент проводитимуть для вступників до магістратури з низки гуманітарних галузей. Це, зокрема, "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Сфера обслуговування", "Міжнародні відносини".