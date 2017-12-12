На Херсонщині демонструють кращі фільми фестивалю Docudays UA

До 17 грудня у 7 містах і селах Херсонської області тривають покази найкращих стрічок міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Цьогоріч покази на Херсонщині стартували з вуличної акції «Голос дитини проти домашнього насильства». Її мета – привернути увагу громадськості до проблеми жорстокого поводження з дітьми. Власне покази та обговорення фестивальних фільмів відбуваються у кінотеатрах, будинках культури, вищих навчальних закладах, школах, міських і обласних бібліотеках, картинних галереях. Заплановано до 50 відкритих і спеціальних показів близько 10 фільмів.

Серед них стрічка «Dixie Land» херсонського режисера Романа Бондарчука про дивовижний дитячий джаз-бенд. Цього літа «Dixie Land» отримав нагороду на Одеському кінофестивалі як найкращий український повнометражний фільм. Також глядачам презентують фільм «Народжені бути вільними» (режисерка Ґаяне Петросян). Це розслідування журналістів про жорстокий бізнес на торгівлі китами, дельфінами й моржами. Ще один хіт цьогорічного Docudays UA – фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова» (режисер Аскольд Куров). Картина розповідає історію судового процесу над українським режисером, незаконно ув’язненим у Росії. Також херсонські глядачі побачать фільм «Боротьба Джамали». Це портрет талановитої співачки, зафільмуваний журналісткою Елін Йонссон. У фільмі показане життя Джамали та її родини в Україні і Криму, трагічна сімейна історія та становище кримських татар у наш час. Також заплановані покази фільмів «Війна Химер», «Історія зимового саду», «Домашні ігри» та інших.

Співорганізаторами показів у Херсонській області традиційно стали ГО «Нова генерація» та Херсонський обласний фонд милосердя і здоров’я. Вони повідомляють, що після кінопоказів глядачі зможуть поспілкуватися з правозахисниками, юристами та громадськими активістами. Також глядачі зможуть приєднатись до щорічного глобального марафону написання листів Amnesty UA на підтримку людей, права яких були порушені. Серед них – кримськотатарський активіст Емір-Усеїн Куку, заарештований за захист прав людини в окупованому Росією Криму. Після відмови працювати на російські спецслужби його звинуватили у тероризмі. Еміру-Усеїну Куку загрожує до 25 років позбавлення волі.

Іван АНТИПЕНКО, Херсон