На лівому березі Києва загорівся чотириповерховий будинок

На лівому березі Києва в районі Русанівських садів загорівся чотириповерховий будинок, пожежу гасили 87 рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Києві.

Об 11:16 надійшло повідомлення, що на вул. Садовій загорівся приватний будинок.

За короткий термін часу площа пожежі розповсюдилася на 500 кв. м. Рятувальники зазначають, що існувала загроза подальшого поширення вогню на сусідні будівлі.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці винесли з будівлі на безпечну відстань кисневий балон.

За попередньою інформацією, в будинку стався вибух невідомої речовини, ймовірно в приміщенні знаходяться газові балони.

О 13:15 пожежу ліквідували. Її гасили 87 рятувальників та 21 одиниця техніки. Загиблих і потерпілих немає.