НАБУ затримало 4 посадовців, причетних до розкрадання 260 млн Держінвестпроекту

Детективи НАБУ затримали чотирьох людей, ймовірно, задіяних у корупційній схемі з розкрадання коштів Держагентства з інвестицій та управління національними проектами у сумі 259,2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як йдеться у повідомленні, детективи НАБУ здійснили низку обшуків, за результатами яких затримали чотирьох осіб, ймовірно задіяних у корупційній схемі з розкрадання коштів Держінвестпроекту та ДП "Державна інвестиційна компанія" у сумі 259,2 млн грн.

Серед затриманих — екс-заступник голови Держінвестпроекту, який також був радником директора ДП "Державна інвестиційна компанія"; колишній працівник Держінвестпроекту; колишній директор ДП "Державна інвестиційна компанія"; директор низки приватних підприємств із ознаками фіктивності.

За версією слідства, зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали фіктивні договори позики між ДП "Державна інвестиційна компанія", ТОВ "ТД "Борисфен" і ТОВ "Боржава резорт" для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія- 2022".

Після отримання коштів, ці компанії, які, на думку детективів НАБУ, від початку не мали можливості для реалізації зазначених проектів, перерахували кошти на рахунки офшорних компаній, підконтрольних службовим особам Держінвестпроекту.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із липня 2016 року, після того, як воно було передано із Головного слідчого управління МВС.