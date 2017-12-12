Нацрада: Радіостанції на 13% перевищили вимоги закону про квоти

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що українські радіостанції перевищили вимоги закону про квоти на україномовні пісні на 13%, виділивши їм в середньому 38% ефіру. Про це свідчать дані моніторингу Нацради, проведеного в листопаді 2016-жовтні 2017, повідомляється на сайті Нацради.

"Всі загальнонаціональні, регіональні та місцеві радіостанції України в 2017 році перевиконували квоту 25% пісень державною мовою в середньому на 13%", - йдеться в повідомленні.

Обсяг ведення передач українською мовою склав 85% ефіру, що перевищує відповідні квоти на 35%.

В цілому, за даними Нацради, порівняно з 2015 роком кількість українських пісень в ефірі радіостанцій збільшилася в два рази.

За перший рік дії мовних квот було зафіксовано 17 порушень, 13 із них стосувалася обсягу пісень українською мовою. Загальна сума штрафів склала 1 млн 001 956 грн. Найбільший штраф був у "Ера FM" - 317 тис. 438 грн, меншими виявилися штрафи "Kiss FM" ,"Шансон" і "Люкс ФМ".

Нагадаємо, законопроект про квоти україномовних пісень на радіо вступив в силу 8 листопада 2016 року. До цього Рада прийняла його 268 голосами.