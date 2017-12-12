НАТО продовжив мандат генсека Столтенберга на 2 роки

Північноатлантичний альянс сьогодні погодився продовжити мандат генерального секретаря Єнса Столтенберга на два роки до 30 вересня 2020 року. Про це йдеться у заяві на сайті НАТО, передає ЄП.

"Союзники вітають генерального секретаря та повністю впевнені в його здатності продовжувати свою віддану роботу, спрямовану на продовження адаптації НАТО до безпекових викликів 21-го століття", - йдеться у заяві.

Столтенберг вступив на посаду генерального секретаря НАТО 1 жовтня 2014 року.

У процедурі призначення генсека НАТО немає офіційного процесу виборів, натомість, члени НАТО традиційно досягають консенсусу щодо того, хто має зайняти посаду. Ця процедура часто відбувається через неформальні дипломатичні канали.

Оскільки Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі традиційно є американець, то посаду генерального секретаря займають європейці.

Нагадаємо, посол Канади в Україні Роман Ващук відзначив ефективність реформ, що проводяться Києвом в оборонній сфері.