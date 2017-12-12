Німеччина виділить понад 14,3 млн євро на водозабезпечення Донбасу

Уряд Німеччини і дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) запустили проект "Забезпечення водопостачання для громад, що проживають на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях" з фінансуванням 14,3 мільйона євро на 2018-2019 роки.

Про це на прес-конференції у Києві у вівторок, 12 грудня, повідомив заступник голови посольства Німеччини в Україні Вольфґанґ Біндзайль.

"Ми починаємо новий проект з ЮНІСЕФ, що принесе з боку Німеччини фінансування на рівні 14,3 млн євро. Він стосується водної інфраструктури на Донбасі, повинен гарантувати доступ до води 2,5 мільйона людей у Східній Україні в 2018-2019 роках", - цитує слова Біндзайля агентство "Українські новини". Зокрема, проект передбачає реставрацію інфраструктури водопостачання.

Директор Німецького банку розвитку KfW в Україні Лутц Горн-Гааке додав, що розраховує на сприяння в реалізації цього проекту з боку органів влади регіону. Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс наголосила, що в рамках програми також буде здійснюватися допомога жителям у питаннях забезпечення належних санітарних умов.

Як повідомлялося минулого місяця, Берлін виділяє додатково 1,5 мільйона євро для Червоного Хреста в Україні. Усі ці заходи об'єднані в рамках проекту "МКЧХ - допомога, захист, профілактика і коопераційні зв'язки в Україні у 2016-2017 роках". У центрі уваги проекту - Східна Україна, зокрема, вимушені переселенці, сім'ї та громади, що дали їм притулок, а також постраждалі від конфлікту по обидва боки лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.