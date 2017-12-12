Під Мар'їнкою в результаті артобстрілу загинув український боєць

Під селом Мар'їнка в результаті артобстрілу загинув миргородець Олександр Зубченко 1990 року народження. Про це повідомляє прес-служба Миргородської міськради.

"Під селом Мар'їнка в результаті артобстрілу загинув миргородець Олександр Зубченко 1990 року народження. Навесні 2017 року він пішов добровольцем до лав ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

На сайті міськради Миргорода зазначають, що боєць служив в українській добровольчій армії.

Нагадаємо, набув чинності закон про надання житла родинам загиблих в АТО.