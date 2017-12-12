Поліція Австрії повідомила про причину вибуху на газорозподільній станції

Поліція Австрії заявила, що причиною вибуху на найбільшій газорозподільній станції країни поблизу міста Баумгартен став технічний збій.

Про це йдеться у повідомленні австрійської поліції, опублікованому у Twitter, пише ЄП.

Der Grund für die #Explosion in #Baumgarten ist auf eine technische Ursache zurückzuführen. Das Landeskriminalamt NÖ nimmt Ermittlungen auf. — Polizei NÖ (@LPDnoe) 12 грудня 2017 р.

"Вибух в регіоні Баумгартена стався через технічні причини. Поліція проводить розслідування", - зазначено у повідомленні.

За інформацією The Associated Press, оператор Gas Connect також підозрює, що причиною вибуху стала технічна несправність.

Нагадаємо, у результаті вибуху на газорозподільній станції нафтогазової компанії OMV в Австрії одна людина загинула і 18 отримали поранення.