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Поліція Австрії повідомила про причину вибуху на газорозподільній станції

12 грудня, 2017 - 17:06
Фото Reuters

Поліція Австрії заявила, що причиною вибуху на найбільшій газорозподільній станції країни поблизу міста Баумгартен став технічний збій.

Про це йдеться у повідомленні австрійської поліції, опублікованому у Twitter, пише ЄП.

"Вибух в регіоні Баумгартена стався через технічні причини. Поліція проводить розслідування", - зазначено у повідомленні.

За інформацією The Associated Press, оператор Gas Connect також підозрює, що причиною вибуху стала технічна несправність.

Нагадаємо, у результаті вибуху на газорозподільній станції нафтогазової компанії OMV в Австрії одна людина загинула і 18 отримали поранення.

Джерело: Європейська правда
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