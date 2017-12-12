Порошенко підписав закон про продовження угоди щодо міжнародної місії розслідування МН17

Президент Петро Порошенко підписав закон про продовження до 1 серпня 2018 року Угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи рейсу МН17. Про це повідомляє прес-служба АПУ.

“Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2018 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року”, -йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що Україна та Нідерланди домовилися у 2014 році про утворення багатонаціональної Міжнародної місії захисту розслідування причин катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines, уклавши відповідну угоду. Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між міністрами закордонних справ України та Королівства Нідерландів від 24 липня 2014 року українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин та наслідків трагедії.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.