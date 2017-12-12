Пожежі в Каліфорнії перевищили за площею місто Нью-Йорк

Руйнівна пожежа "Томас" в Південній Каліфорнії захоплює все більшу територію. Зараз за площею вона вже перевершує місто Нью-Йорк, пише BBC.

За минулий тиждень пожежа, що бушує в містах Вентура і Санта-Барбара, охопила 93 тис. гектарів. Поширенню вогню сприяє сильний вітер. Через нього пожежа просувається на 20 тис. гектарів щодня.

"Томас" стала п'ятою за потужністю пожежею за всю історію штату. Жителі прибережної зони в обов'язковому порядку покидають свої будинки.

У неділю пожежні доповіли, що 15% загорянь було локалізовано, однак пізніше цю цифру довелося знизити до 10% через стрімке поширення полум'я.

"Це, безумовно, що лякає - пожежа, але багато людей активно працюють над її усуненням, щоб повернути ситуацію під контроль", - запевнив Білл Браун, шериф округу Санта-Барбара.

Пожежники локалізують вогнища, але через погодні умови вогонь продовжує поширюватися.

Пожежі в інших областях Каліфорнії вже під контролем. Однак з 4 грудня вогонь знищив сотні будинків і змусив виїхати 200 тис. чоловік.

В ніч на понеділок оголосили евакуацію в деяких районах Карпинтерії поряд з національним заповідником Лос-Падрес, приблизно в 160 км на північний схід від Лос-Анджелеса.

За прогнозами, протягом дня вітер посилиться, однак до ночі почне стихати.

Раніше повідомлялося, що масштабні лісові пожежі з Каліфорнії рухаються на Лос-Анджелес.