Прокуратура перевірить російське громадянство мера Добропілля

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом можливого отримання у 2014 році громадянства РФ мером міста Добропілля Андрієм Аксьоновим.

Про це повідомили у прокуратурі на запит Радіо Свобода.

Окрім того, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого підроблення документів і нарахування на їх підставі заробітної плати міському голові Добропілля.

Нагадаємо, що згідно з даними відкритого реєстру Федеральної податкової служби Росії, мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов отримав у 2014 році громадянство РФ.

Водночас сам Аксьонов відмовився відповісти на запитання, чи є у нього російський паспорт, заявивши, що в Україні діє презумпція невинуватості.

ЗМІ повідомляли, що Аксьонов у листопаді декілька тижнів не з’являвся на роботі, можливо, виїхав з України. Однак наразі, згідно з даними міськради Добропілля, Аксьонов продовжує виконувати свої службові обов’язки. Зокрема, 12 грудня взяв участь в урочистій церемонії відкриття оновленого Центру надання адміністративних послуг.