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Наґіб Махфуз, єгипетський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури

П'ятеро сенаторів закликали Трампа піти у відставку

12 грудня, 2017 - 14:52
Сенаторка Кірстен Гіллібранд / фото Reuters

Сенаторка Кірстен Гіллібранд закликала президента Дональда Трампа піти у відставку через твердження про сексуальні порушення. Вона стала п'ятою за рахунком людиною на подібній посаді, що закликає до усунення Трампа з поста глави держави, пише Politico.

«Президент Трамп повинен піти у відставку», - сказала Гіллібранд під час інтерв'ю  CNN. «Твердження про його винність в сексуальних домаганнях заслуговують довіри, адже вони численні. Я чула свідчення цих жінок, і багато які з цих свідчень плачевні».

Нью-йоркський демократ додала, що якщо Трамп «негайно не піде у відставку, Конгрес повинен буде провести належне розслідування його поведінки і притягнути до відповідальності».

Зауваження Гіллібранд були оприлюднені слідом за такого ж роду закликами Берні Сандерса, Джеффа Мерклі, Рона Вайдена та Корі Букер після оголошення відставки сенатора Ела Франкена за звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

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