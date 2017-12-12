П'ятеро сенаторів закликали Трампа піти у відставку

Сенаторка Кірстен Гіллібранд закликала президента Дональда Трампа піти у відставку через твердження про сексуальні порушення. Вона стала п'ятою за рахунком людиною на подібній посаді, що закликає до усунення Трампа з поста глави держави, пише Politico.

«Президент Трамп повинен піти у відставку», - сказала Гіллібранд під час інтерв'ю CNN. «Твердження про його винність в сексуальних домаганнях заслуговують довіри, адже вони численні. Я чула свідчення цих жінок, і багато які з цих свідчень плачевні».

Нью-йоркський демократ додала, що якщо Трамп «негайно не піде у відставку, Конгрес повинен буде провести належне розслідування його поведінки і притягнути до відповідальності».

Зауваження Гіллібранд були оприлюднені слідом за такого ж роду закликами Берні Сандерса, Джеффа Мерклі, Рона Вайдена та Корі Букер після оголошення відставки сенатора Ела Франкена за звинуваченнями в сексуальних домаганнях.