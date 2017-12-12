Російські спортсмени виступлять на Олімпіаді в Південній Кореї під нейтральним прапором

Олімпійські збори Олімпійського комітету Росії (ОКР) підтримали заяву російських спортсменів про їхній намір брати участь в зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані під нейтральним прапором. Рішення було прийнято одноголосно на засіданні в Москві у вівторок, 12 грудня.

В середині грудня делегація ОКР обговорить з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) в Лозанні деталі участі російських спортсменів.Кремль підтримує намір російських спортсменів.

5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді в Пхьончхані та дозволив російським спортсменам виступати тільки під нейтральним прапором. МОК також дискваліфікував ОКР і виключив зі свого складу його голову Олександра Жукова, а екс-міністра спорту і нинішнього віце-прем'єра РФ Віталія Мутка довічно усунено від виконання будь-яких функцій в олімпійському русі. Крім цього, на ОКР накладено штраф у розмірі 15 мільйонів доларів, які підуть на створення міжнародного агентства допінг-тестування.

МОК спирався на висновки двох комісій, які розслідували імовірну державну підтримку допінгу в Росії. Комісія, яку очолював швейцарський юрист Денис Освальд, розслідувала заміну допінг-проб російських спортсменів на Олімпійських іграх в Сочі 2014 року. Інша комісія, під керівництвом Самуеля Шміда, з'ясовувала, яку роль російські державні органи зіграли в маніпуляціях з допінгом.