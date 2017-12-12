США не планують виводити свої війська з Сирії, - Білий дім

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила про те, що Сполучені Штати Америки поки що не планують виведення своїх військ з Сирії, незважаючи на заяву президента РФ Володимира Путіна про початок виведення російського контингенту. Про це вона сказала під час щоденного брифінгу для журналістів.

"США продовжать просуватися вперед і стежити за тим, щоб робити все можливе для перемоги над ІДІЛ на всіх фронтах і, звичайно ж, щоб захистити життя американців", - повідомила прес-секретар.

За словами Сандерс, до тих пір, поки члени ІДІЛ будуть залишатися в Сирії, існує загроза їх нових провокацій, тому збройні сили США залишаться в цій країні.

Росія заявила про перемогу над ІДІЛ в Сирії і вже після цього Путін заявив про виведення військ. Але при цьому на військовій базі в Хмеймимі залишилися системи протиповітряної оборони (ППО) і інженерні війська. Також там буде знаходитися російська авіація: бомбардувальники, винищувачі, штурмовики.

Зазначимо, що Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію президента Сирії Башара аль-Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують Асада у військових злочинах і закликають Росію відмовитися від його підтримки. Міжнародні організації звинувачували Росію в удари по цивільних об'єктах, зокрема, лікарням, а режим Башара Асада у використанні хімічної зброї, що спричинило масштабні жертви серед цивільного населення.