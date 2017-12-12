Суд дозволив ГПУ затримати Димінського

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєні смертельної ДТП.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речник генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Суд задовільнив клопотання Генпрокуратури та надав дозвіл на затримання Димінського П.П. та доставку його до суду для обрання запобіжного заходу - тримання під вартою", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що поліція повідомила про підозру президенту ФК "Карпати", бізнесмену Петру Димінському у скоєнні смертельної ДПТ на Львівщині 18 серпня 2017 року.