Суд у справі Ситника перенесли на 22 грудня

Судове засідання у справі директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника перенесли на 22 грудня. Про це повідомляє "112 Україна".

"Засідання перенесли через те, що суддя повинен прийняти участь в іншому слуханні. Засідання відбудеться 22 грудня о 10:30 в Солом'янському райсуді. Сам Артем Ситник, як нам повідомили в прес-службі, надав суду письмові пояснення. На моє запитання про що там йдеться, прес-служба зазначила, що не може розголошувати цю інформацію і повідомила, що Ситник попросив слухати цю справу без його участі", - розповів коресподент.

Нагадаємо, що в листопаді НАЗК направив до суду протокол про адміністративне правопорушення відносно Артема Ситника. Мова йде про статтю 188-46, це невиконання законних вимог чи розпоряджень.

Раніше НАЗК викликало Ситника для дачі пояснень у зв'язку з відмовою НАБУ надати агентству запитувані документи у справі про можливий конфлікт інтересів Ситника. Зокрема перевіряється інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді. Таким чином директор НАБУ міг допустити реальний конфлікт інтересів і порушити вимоги ст. 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Через кілька днів НАБУ викликало на допит директора НАЗК Наталю Корчак у справі про купівлю паркомісць та їх використання для незадекларованих автомобілів. У травні журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові бізнес-класу нову машину Skoda Octavia A7, яку вона нібито не вказала в декларації.

13 листопада Ситник з'явився для дачі свідчень у НАЗК, де відмовився визнавати свою провину за звинуваченням у конфлікті інтересів.