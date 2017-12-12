Трамп підписав директиву для NASA, яка відправить американців на Місяць

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 11 грудня, підписав директиву, яка переорієнтовує американську космічну програму на повернення на Місяць. Директива Трампа передбачає проведення "довготривалих досліджень" на супутнику Землі. За його словами, Вашингтон має зберегти провідну роль у дослідженні космосу.

"Цього разу ми не лише залишимо прапор і слід. Ми створимо основу для майбутньої місії на Марс і, можливо, одного разу, до багатьох інших світів", - сказав президент США на церемонії підписання документа.

Водночас Трамп не назвав часових рамок для реалізації цих планів. Він також не повідомив про джерела фінансування майбутньої космічної місії. Президент США підписав директиву в день 45-ої річниці прибуття на Місяць американського екіпажу на кораблі "Аполлон-17" в 1972 році. Після цього американське космічне агентство NASA припинило програму польотів на Місяць.

Плани нових польотів на Місяць були закладені президентом Джорджем Бушем, однак за адміністрації Барака Обами їх було замінено підготовкою до польотів на Марс.