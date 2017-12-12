У Франції планують заборонити приносити дітям телефони у школу

Уряд Еммануеля Макрона планує заборонити дітям молодшого та середнього віку приносити мобільні телефони до школи.

Про це заявив міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке, повідомляє The Telegraph.

Він вірить, що заборона заохотить дітей повернутись до нормальної шкільної діяльності, наприклад ігри на майданчику. Для просунення своїх планів уряд планує зобов’язати школи організовувати різні заходи для підняття командного духу та ентузіазму.

"У наші дні діти більше не грають на перервах, вони постійно дивляться у екрани своїх смартфонів. З освітньої точки зору це проблема", - заявив Бланке.

Такий план уведуть у дію наступного вересня. Заборона приносити мобільні телефони до шкіл була одним з пунктів передвиборчої кампанії Еммануеля Макрона.

Нововведення вже широко обговорюють у країні. Критики кажуть, що при такій забороні батьки не зможуть зателефонувати своїй дитині в екстрених випадках, а також, що діти будуть змушені таємно проносити телефон до школи.

За статистикою, 93% школярів віком від 12 до 17 мають мобільний телефон.