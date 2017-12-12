У Львові відбудеться Всеукраїнський вокальний конкурс імені Василя Сліпака

«День» неодноразово розповідав про заходи, присвячені світлій пам'яті оперного співака і бійця АТО Василя Сліпака. Зокрема, ішлося про встановлення меморіальної таблиці на будівлі школи №46, де вчився екс-львів'янин. Також – про численні музичні імпрези. Наприклад, про проект «Тихі дні любові і музика миру», котрий символічно розпочався 29 червня – саме цього дня рік тому Василь Сліпак (позивний «Міф») загинув від кулі снайпера біля смт Луганське, що у Бахмутському районі Донецької області, не доживши кількох місяців до 42-річчя (див. публікацію «Музика любові й миру» у №114 від 5 липня 2017 року). Варто додати, що до всіх присвят долучалася Хорова капела «Дударик» (керівник – Дмитро Кацал), з якої, власне, і розпочав вокальну кар’єру майбутній соліст Паризької опери. Важливо також, що деякі такі музичні заходи обіцяють зробити щорічними.

Тепер (15–20 грудня) за ініціативи департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації у Львові відбудеться Всеукраїнський конкурс молодих вокалістів імені Василя Сліпака. Прослуховуватимуть виконавців у філармонії, яка є співзасновником та організатором заходу, із залученням Академічного симфонічного оркестру філармонії. Конкурс відбуватиметься за підтримки обласної державної адміністрації, облради, Почесного консульства Франції у Львові та British Club Львів.

У складі журі – Сергій Магера, Ольга Пасічник, Валерій Буймистер, Софія Соловій, Олег Махлай, Тарас Криса, які оцінюватимуть вокальні здібності сорока солістів за чотирма номінаціями – сопрано, мецо-сопрано, тенор, бас/баритон. Конкурсанти віком до 30 років приїдуть до Львова з усіх регіонів України.

Захід організований з метою збереження традицій національної вокально-виконавської школи та її інтеграції у світовий культурний простір, виховання виконавської культури студентів музичних факультетів і відділень навчальних закладів, також – популяризації та впровадження в активну навчально-виконавську практику вокальних творів західноукраїнських композиторів.

Василь Сліпак народився у Львові 20 грудня 1974-го. Змалечку співав у хоровій капелі «Дударик». Згодом вступив до Львівської консерваторії.

Близько 20 років працював у Паризькій опері. Одначе без вагань залишив сцену і комфортне, заможне, а головне – спокійне життя, коли в Україні розпочалася війна. Спочатку допомагав Батьківщині як волонтер. Згодом став бійцем «Правого сектору».

Похований у Львові на Личаківському цвинтарі – на полі №76, де знайшли останній прихисток полеглі в АТО львів’яни.

Кавалер ордена «За мужність» (посмертно), Герой України, кавалер ордена «Золота зірка» (посмертно).

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото з відкритих джерел