У наметовому містечку біля Ради перебуває близько 200 осіб

У наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради перебуває близько двохсот активістів, ситуація спокійна. Про це повідомили у медіа-центрі акції кореспондентові Укрінформу.

Наразі люди спілкуються, прибирають територію, тут працює "польова кухня".

Активісти чекають на лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі, прибуття якого до табору очікується близько 12 години.

Як довго триватиме акція протесту під Радою, людей поки що не інформують.

Правопорядок поблизу Верховної Ради забезпечують близько півсотні правоохоронців.