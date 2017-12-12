Україна звернеться до Чорноморського співробітництва, якщо буде загроза екологічної катастрофи через Керченський міст, - Луценко

Якщо експертиза підтвердить загрозу екологічної катастрофи, до якої призведе будівництво Керченського мосту в окупованому Криму, Україна звернеться до країн Чорноморського співробітництва для проведення слідства. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу, передає "112 Україна".

"В рамках кримінального провадження кримської прокуратури відбувається екологічна експертиза, і в разі, якщо вона підтвердить ймовірність екологічної катастрофи, ми плануємо звернутися до країн Чорноморського співробітництва, це до Болгарії, Грузії, Румунії, Турецької Республіки, з пропозицією створення в рамках Європейської конвенції про взаємодопомогу по кримінальних справах спільної слідчої групи для проведення досудового слідства, а потім і слідства щодо будівництва цього мосту. Відповідно, як перспективи заочного засудження, так і економічні санкції, ми відпрацьовуємо з нашими закордонними колегами", - заявив Луценко.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію за екологічний збиток від будівництва Керченського мосту.

Посол США в Україні Марі Йованович висловила впевненість, що будівництво моста через Керченську протоку Росією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво моста в 2014 році – після анексії Криму Росією.

Незважаючи на це, роботи зі зведення мосту почали в травні 2015 р. Згідно з попередніми розрахунками, завершити будівництво планували в 2018 р., однак пізніше ці терміни перенесли на рік.