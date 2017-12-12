"Укрзалізниця" подвоїла транзит вугілля і деревини

У 2017 році обсяги транзитних перевезень кам’яного вугілля та лісових вантажів сполученнями Укрзалізниця зросли у 2,2 рази порівняно з минулим роком.

Про це повідомив медіацентр Магістраль.

Так, у січні - листопаді 2017 року в Україні транспортували на 3,9 млн т більше кам’яного вугілля в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Транзитні перевезення лісових вантажів зросли на 312,9 тис. т.

“За 11 місяців поточного року обсяги транзитних перевезень усіх вантажів склали 17,9 млн т. Це на 16,2% або 2,5 млн т більше, ніж в аналогічному періоді минулого року”, - зазначив в.о. начальника Департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Анатолій Мумренко.

Близько половини вантажів прямують у напрямку морських торгівельних портів України.

Кам’яне вугілля є основним вантажем, що курсує Україною - більше 40%. На перевезення залізної та марганцевої руди припадає 24% вантажів та на транспортування нафти та нафтопродуктів близько 11%.