В одній із перших в Україні танцювальних шкіл анонсували фестиваль "Парад надій"

У Всесвітній день танго голова колегії суддів Асоціації спортивного танцю України Валентина Федорчук розповіла про підготовку до 29-го фестивалю «Парад надій».

"На «Парад надій» приїжджають висококваліфіковані судді з Америки, Італії, Англії та інших країн – це судді високого рангу. Саме їх присутність створює впевненість танцюристів і вселяє надію на реальну оцінку їх умінь на паркеті. Якщо танцюрист не вірить у справедливість оцінювання, він не буде танцювати", - повідомила організаторка. Комфорту учасників сприятиме також наявність хорошого залу.

Як очільниця однієї з найстарших в Україні танцювальних шкіл, Федорчук вважає, що гарним тренером буде той, хто вибрав спортивний танець, як вид самореалізації.

У «Школі танців Федорчук» немає обмежень за віком для потенційних танцівників. Учнями школи можуть стати і в 5 років, і в 60, - запевнила тренер.

Вартість навчання становить 450 грн у місяць. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті http://fedorchuk.org/ . Там є і розклад занять.

Цьогорічні змагання «Парад надій» проходитимуть у виставковому центрі «Київекспоплаза».

Партнерами фестивалю є магазин техніки «Фокстрот». Також активно підтримують фестиваль бренд “Сеунда”, комунікаційне агентство «Be my media».

Інформаційними партнерами фестивалю є портал "Обозреватель", газета "Дзеркало тижня", інформагентство "Інтерфакс".

Інформаційну підтримку фестивалю надає також Щоденна всеукраїнська газета "День".

Всі охочі можуть відвідати «Парад надій» 24-25 лютого 2018 року. Він проходитиме у виставковому центрі «Київекспоплаза» (метро Нивки, вул. Салютна 2-Б, павільйон №2).

На Вас чекатимуть змагання за 300 медалів турніру, показові виступи кращих українських спортсменів, чудовий музикальний супровід та приємна атмосфера свята грації та спорту!