В окупованому Криму проводять обшук у будинку кримського татарина

У окупованому Росією Криму російські силовики проводять обшук в будинку кримського татарина Ібраїма Османова. Про це йдеться в повідомленні організації "Кримська солідарність" у Facebook.

"Обшук почався о 7:00. Шукають наркотики. Обшук йде відразу в двох сусідніх будинках. Самого Ібраїма Османова немає вдома", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постанова виписали на сина Ібраїма Османова – Рустема Османова. Останнього відвезли до Сімферополя.

У "Кримській солідарності" додали, що Ібраїм Османів є головою Урожайненської Меджлісу і членом регіонального Меджлісу.

Нагадаємо, після анексії Криму Росією, не менш як 70 осіб були незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованих кримінальних справ. Про це йдеться в дослідженні експертів Кримської правозахисної групи.