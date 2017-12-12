В Україні пройшла акція "16 днів без насилля"

В останні дні листопада на київській прес-конференції, присвяченій Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, підняли актуальні питання, пов'язані з європейською практикою в цій сфері і українськими реаліями, а також можливими шляхами вирішення проблеми. Головними експертами прес-конференції стали: Олена Коновалова - голова Профспілки працівників Проктер енд Гембл в Україні, адвокат, правозахисниця, Олена Михальченко - провідний юрист громадської організації «Трудові ініціативи», експерт реанімаційного Пакету Реформ і Коаліції «За рівність на ринку праці» і Марфа Скорик - керівник БО «Київський інститут гендерних досліджень», глава гендерного комітету Громадської ради при Міністерстві соціальної політики та праці України.

Акція стартувала 25 листопада, в Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок, і закінчується 10 грудня, у Міжнародний день захисту прав людини. Таким чином, підкреслюється символічний зв'язок між долями і правами між правовими актами, що забезпечують права людини, і долями реальних людей, жінок, які щодня страждають від насильства у всіх його проявах.

Обговорення актуальності проблеми та необхідності мінімізації рівня непрямого насильства на робочому місці почалося з того, що Олена Коновалова розвіяла міф щодо вузького розуміння терміна "насильство". "Мені б дуже хотілося, щоб в Україні жінки перестали сприймати насильство тільки як щось, що залишає синці і сліди на тілі", - зазначила Олена. На її думку, насильство по відношенню до жінок проявляється і непрямими методами - психологічним насильством, моральними знущаннями, створенням нестерпних умов праці, нібито «законними» звільненнями і зниженнями заробітної плати, сексистськими жартами і усмішками в спину.

Українське законодавство поки що дозволяє фіксувати тільки один вид гендерного обумовленого насильства - це насильство в сім'ї. Інші випадки насильства не фіксуються, відповідні поняття також відсутні і в законодавстві. Саме тому їх неможливо операціонувати, довести до рівня правозастосовної практики. Однак слід зазначити, що з цих 2,5 тисячі звернень на кожну область, близько 80% і більше - це звернення саме від жінок, які постраждали від насильства.

Говорили експерти і про способи, які дозволяють жінкам захиститися від насильства, в тому числі непрямого насильства на робочому місці. Говорячи про можливі механізми такого захисту, Марфа Скорик наголосила, що в Міністерстві соціальної політики та праці України успішно функціонує Експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації. Цей орган має достатні повноваження для протидії, має вражаючі позитивні результати своєї роботи. На превеликий жаль, громадськість не дуже добре поінформована про його діяльність.

На завершення дискусії Олена Михальченко висловила думку про наявність гострої необхідності просвітницької роботи з жінками України, оскільки на сьогоднішній день існує значна динаміка в створенні органів, які борються з дискримінацією і насильством, про роботу яких мало хто знає. Також Олена висловила свою думку щодо правових механізмів захисту жінок на робочому місці шляхом об'єднання в профспілки і укладення колективних договорів. Дані статистики говорять, що в Україні приблизно 18 млн. економічно активного населення, і половину цього населення складають жінки, а це означає, що саме жіночими руками багато в чому створюються рушійні сили економіки України.

Підтримавши думку колеги, Олена Коновалова оголосила про початок підготовки Профспілкою працівників Проктер енд Гембл в Україні широкої інформаційної та освітньої кампанії про можливості правового захисту жінкам, які постраждалим від непрямого насильства на робочому місці. Ця кампанія буде включати в себе підготовку правової методички про організації, які надають реальну допомогу постраждалим від непрямого насильства на робочому місці, методах захисту, формах необхідних документів, і роботу з Міжнародною організацією праці з тим, щоб зробити доступним українською мовою Гід для працівників за методами захисту від непрямого насильства.