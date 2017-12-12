Вкладникам збанкрутілого банку "Хрещатик" поновлять виплати коштів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 12 грудня 2017 року до 25 січня 2018 року продовжить виплати коштів вкладникам ПАТ "КБ "Хрещатик". Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що для отримання відшкодування вкладники ПАТ "КБ "Хрещатик" можуть звертатись із паспортом і документом органу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) до відділень банку-агента Фонду ПАТ "Альфа-банк".

Виплати вкладникам здійснюють у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис. грн.

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду копії: паспорта і документа органу державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину.