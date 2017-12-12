Євросоюз відкрив нові розділи у переговорах про вступ з Сербією та Чорногорією

Європейський союз відкрив два нові розділи в переговорах про вступ із Сербією та два розділи у переговорах з Чорногорією. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС, передає ЄП.

Із Чорногорією відкриті переговори щодо Розділу 2 - свобода пересування працівників, і Розділу 3 - право на створення та свободу надання послуг.

Чорногорія почала переговори про членство в ЄС в 2012 році, відкривши 33 розділи і завершивши три з них.

Щодо Сербії були відкриті переговори щодо Розділу 6 – корпоративне законодавство та Розділу 30 - зовнішні відносини.

Сербія, яка розпочала переговори в 2014 році, відкрила 12 з 35 розділів, два з яких вже були завершені.

Нагадаємо, вчора Рада ЄС прийняла рішення про створення нової програми у сфері оборони - PESCO (Permanent Structured Cooperation, або "постійна структурна співпраця").