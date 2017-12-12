Законопроекту про деокупацію Донбасу бракує чіткості в питаннях захисту прав і свобод людини, - ООН

Ухваленому в першому читанні законопроекту про деокупацію Донбасу №7163 не вистачає чіткості в питаннях захисту прав і свобод людини. Таку думку Управління Верховного комісара ООН з прав людини висловила на презентації 20-ї доповіді Моніторингової місії ООН голова місії Фіона Фрейзер.

"6 жовтня парламент почав розгляд і ухвалення нової правової бази щодо території Донбасу, яка не контролюється державою, з метою відновлення суверенітету над окремими районами Донецької та Луганської областей. Хоча дискусії тривають, на даному етапі УВКПЛ зазначає, що цьому законопроекту бракує чіткості щодо основи для захисту прав і свобод людини", - сказала Фрейзер.

Вона додала, що, на думку членів Моніторингової місії, законодавство і вся державна політика в цілому мають бути "інклюзивними і жодним чином не дискримінаційними, аби сприяти створенню підвалин для майбутнього миру і злагоди в Україні".

Як повідомляв Укрінформ, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".