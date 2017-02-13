Адель здобула п'ять нагород "Греммі-2017" (відео)

Британська співачка Адель стала тріумфаторкою щорічної премії Американської академії звукозапису "Греммі", вручення якої відбулось у неділю, 12 лютого, у Лос-Анджелесі.

Загалом співачка отримала п'ять нагород, при цьому вона перемогла в усіх категоріях, у яких вона була номінована, передає DW.

Зокрема, Адель отримала призи у трьох найпрестижніших номінаціях - "Альбом року", "Запис року" та "Пісня року". Так, найкращим альбомом року був визнаний альбом співачки "25", а найкращою піснею - її сингл Hello.

Основною конкуренткою Адель у боротьбі за найпрестижніші нагороди "Греммі" була американська співачка Бейонсе. Вона була номінована у дев'яти категоріях, проте перемогу святкувала лише у двох з них, які не входять до переліку найпрестижніших - за найкраще музичне відео та найкращий сучасний урбан-альбом.

Лауреатом у категорії "Найкращий новий виконавець", яка входить до четвірки найпрестижніших на "Греммі", став американський хіп-хоп виконавець Chance the Rapper.

Крім того, лауреатом "Греммі-2016" одразу у чотирьох номінаціях став рок-музикант Девід Боуї, який помер у січні 2016 року. Він посмертно отримав призи за кращий альтернативний альбом, за найкращу рок-виставу, за найкращий інжиніринг альбому, а також за заголовну пісню з його останнього альбому Blackstar.

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