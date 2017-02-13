Чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (11-0, 10 КО) припинив співпрацю з тренером Джеймсом Алі Баширом.

Віце-президент ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Анатолій Ломаченко знову стане тренером Усика, передає 112.ua.

"Усик завжди тренувався у Анатолія Миколайовича Ломаченко. Для Сашка завжди був тренер-наставник — авторитет — це Анатолій Миколайович. Як би це незручно або навіть жорстоко не звучало, але Джеймс Алі Башир був лише тимчасовою заміною Анатолія Миколайовича, поки в силу обставин вони працювали на різних континентах: Ломаченко — в Штатах, Усик — в Україні. Тепер коли Сашу Усика стало можливим просувати в мецці боксу, Анатолій Миколайович як і колись, його тренером та наставником", – сказала Шатернікова.

"У Башира свій підхід до тренувань, він перестав мене влаштовувати. Він хороша людина і хороший тренер, але мені цього недостатньо. І тому я вирішив поміняти все, що я робив до цього. Спасибі, що він був зі мною весь цей час. Нічого особистого – тільки робота. Я думаю, ми будемо далі спілкуватися, як і спілкувалися", – сказав Усик.

Нагадаємо, вчора президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував кандидатуру форварда Бетіса Романа Зозулі у виконком ФФУ в якості офіційного представника діючих гравців.