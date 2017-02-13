Артилеристи на Львівщині отримали потужну техніку

Сьогодні, 13 лютого, за участі голови Верховної Ради Андрія Парубія і голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина відбулась передача військової техніки на озброєння військової частини А 1108 (15-й реактивний артилерійський полк). Вона дислокується у Дрогобичі, що на Львівщині.

Зокрема артилеристи отримали бойову машину 9А52. Вона здатна в короткі терміни наносити вогневі удари по об’єктах противника. За словами військових, це найпотужніша техніка, яку має на сьогодні українська армія. Ця машина з високою точністю вражає ціль на відстані від 20 до 70 кілометрів, що значно перевищує можливості "Градів", які є в бойовиків. Ще військовій частині передали транспортно заряджаючу машину 9Т234, а також спальники та генератори.

"15-й реактивний артилерійський полк має дуже велике значення для оборони України. Особливо з останніх подій під Авдіївкою, ми побачили, що ворог активізується. Тому нам важливо знати, що ми маємо достатньо сил і ресурсів аби зупинити його", - сказав Андрій Парубій.

Окрім того голова ВРУ пообіцяв обговорити з міністром оборони питання про підвищення статусу цього полку.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора