Британія виділить фінанси для допомоги Україні та балтійським країнам у стримуванні РФ

Велика Британія створить фонд у розмірі 700 млн фунтів ($876 млн) для підтримки союзників у світі.

Про це інформує Еспресо з посиланням на The Sun.

Передбачається, що підтримка здійснюватиметься лише фінансово, про постачання зброї наразі мова не йде. Більшу частину коштів фонду планується використати саме для допомоги Україні та балтійським державам. Гроші спрямують на підвищення обороноздатності та захист від кібератак.

Крім того, кошти також витрачатимуть на боротьбу з тероризмом у Сирії та Лівії. Двома місяцями раніше Борис Джонсон заявив, що Велика Британія має очолити боротьбу проти "культу сильної людини" на Близькому Сході та в Росії.

Нагадаємо, новий глава Центру національної кібербезпеки (NCSC) Великої Британії Кіаран Мартін заявив, що Російська Федерація посилила кібератаки з метою викрадення даних у сфері оборони та закордонної політики з урядових установ у Британії.