Частина команди НТКУ відмовилась працювати над підготовкою Євробачення

Частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", що готувала проведення конкурсу Євробачення-2017, вирішила вийти з проекту.

Про це йдеться в офіційній заяві від імені "НСТУ", яку на своїй сторінці у Facebook оприлюднив один із менеджерів, який був у складі команди з підготовки Євробачення, Денис Блощинський.

У відомстві зазначають, що цей конкурс став не тільки частиною роботи, але й життя, втім команда вирішила більше не займатися цією справою через конфлікт із керівництвом НТКУ.

"У грудні після забезпечення нашої команди підтвердженням від ЄМС про те, що Євробачення-2017 дійсно відбудеться в Києві, у нас забрали наші повноваження, призначивши нового фактичного керівника Конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем усіх аспектів Євробачення в Україні. Це призначення і дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом, робота нашої команди була повністю заблокована", - пояснили у заяві.

Таким чином, як наголошується у документі, нове керівництво конкурсу не провело жодної реальної дії для реалізації проекту в потрібні терміни, що команда вважає неприйнятним, а тому й вирішила піти.

"Наша альтернативна та компромісна пропозиція стосовно розподілу повноважень і сфер відповідальності всередині команди "Євробачення", на жаль, не знайшла підтримки в керівництва ПАТ "НСТУ". У зв’язку з цим повідомляємо, що відома вам протягом багатьох місяців роботи команда з підготовки до "Євробачення" не бачить більше можливості продовжувати роботу над Конкурсом на запропонованих нам умовах", - підсумували у відомстві.

Цю заяву підписала 21 людина, серед них й перший заступник гендиректора НСТУ Олександр Харебін, а також заступник гендиректора Вікторія Романова.