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Георгій Кониський, український письменник, церковний і культурний діяч

Гутерріш засудив запуск балістичної ракети КНДР

13 лютого, 2017 - 21:19
Фото Reuters

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив запуск балістичної ракети Північною Кореєю.

Про це повідомляє прес-служба генсека.

"Такі дії є черговим серйозним порушенням резолюцій Радбезу ООН. Керівництво КНДР має повернутися до повного дотримання міжнародних зобов'язань, а також стати на шлях скорочення запасів ядерної зброї", - йдеться в заяві.

Гутерріш також звернувся до світової спільноти з ініціативою розглядати даний інцидент з єдиної точки зору.

Нагадаємо, що ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію.

Джерело: День
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