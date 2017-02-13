Міноборони спростовує слова Чубарова про конфлікт ЗСУ з ГО "Аскер"

У Збройних Силах України розповіли подробиці нічного конфлікту навколо захоплення бази кримськотатарського батальйону на Чонгарі (Херсонська область).

"Під час проведення необхідного переліку робіт, на позиції прибули максимально озброєні представники незаконного формування", - повідомляють військові.

За інформацією прес-служби Оперативного командування Південь в Facebook, роботи проводилися одним з підрозділів, що входять до складу Збройних Сил.

Враховуючи специфіку підрозділу Аскер, чиї бійці прибули на бойові позиції і умови, в яких стався інцидент, його збройні активісти були роззброєні і затримані.

У даний момент проводяться заходи згідно з нормативно-правовій базі, а також облік озброєння.

У Збройних Силах зазначили, що інформація про напад військових на громадську організацію Аскер є спробою очорнити українську армію.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також прокоментував ситуацію і повідомив про "невмотивоване і силовому" захоплення території, на якій базуються бійці формованого кримськотатарського батальйону їм. Номана Челебиджихана.

"В ході інциденту військовослужбовцями ЗС України були пошкоджені окремі споруди і майно громадської організації Аскер, робилися спроби застосування фізичної сили до членів організації Аскер", - зазначив Чубаров.

Напередодні стало відомо про захоплення невідомими озброєними бази кримськотатарського батальйону імені Номана Челебиджихана в Херсонській області.