Молдова підтримує Україну в питанні окупованого Криму, - Філіп

Уряд Молдови підтримує Україну у питанні вирішення конфлікту на Донбасі і повернення Криму.

Про це прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп сказав на брифінгу, передає УНН.

"Я підтвердив повну підтримку з боку молдовської сторони у вирішенні конфлікту на Донбасі, ми підтвердили свою позицію стосовно Криму, яка передбачає виключно збереження територіальної цілісності і суверенітету України",- сказав Філіп.

Він також подякував Києву за підтримку в рамках переговорного формату "5+2" і в процесі пошуку рішення для вирішення проблеми Придністров'я зі збереженням територіальної цілісності і суверенітету Молдови.

Нагадаємо, Україна та Молдова планують відновити роботу демаркаційної комісії.