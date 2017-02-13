На Херсонщині зводять новий порт-елеватор

У місті Гола Пристань Херсонської області триває будівництво нового порт-елеватора. Інвестиційний проект реалізовує компанія «Нібулон» спільно з Херсонською ОДА. Як зазначають в ОДА, новий комплекс дозволить значно полегшити логістику, зменшити витрати аграріїв при транспортуванні зернових і олійних культур для сільгоспвиробників, а подальший розвиток судноплавства по Дніпру істотно зменшить техногенне навантаження на дорого області.

«Сучасне європейське підприємство дозволить транспортувати по річці близько 0,5 млн тонн вантажів на рік, автомобільні дороги в області будуть розвантажені на 21 тисячу вантажівок. Крім того, це дасть позитивний екологічний ефект за рахунок значного скорочення викидів продуктів згорання палива в атмосферу», – коментує Андрій Гордєєв.

Потужність відвантаження на водний транспорт складе 12 тисяч тонн на добу. Побудоване причальне спорудження, довжиною 120 м і шириною 18 м, дозволить завантажувати несамохідні судна (завдовжки 90 м).

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон