На кордоні з Кримом стався конфлікт між військовими ЗСУ та громадським формуванням "Аскер"

Вночі 12 лютого у Генічеському районі Херсонщини, неподалік КПВВ «Чонгар» на кордоні з Кримом, виник конфлікт між військовими Збройних сил України та представниками кримськотатарського воєнізованого громадського формування «Аскер» ім. Номана Челебіджихана. Інформацію про конфлікт поширив представник Меджлісу кримськотарского народу в Херсонській області Абмеджит Сулейманов через місцеві ЗМІ.

За його твердженням, озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарсокого батальйону у Чонгарі. «За допомогою БТРа був протаранений паркан розташування батальйону і намет, в якому знаходилися люди. Озброєні люди захопили розташування, весь особовий склад і тих, хто знаходився в цей час на території, силою поклали на підлогу. За інформацією з місця подій, в розташуванні батальйону озброєні люди застосували вогнепальну зброю, роблячи попереджувальні постріли в повітря і по ногах. Повідомлень про постраждалих в розпорядженні редакції немає», – повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на Сулейманова. Сьогодні вранці подібну інформацію поширив у Фейсбук голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Вночі 13 лютого прес-служба оперативного командування «Південь» ЗСУ оприлюднила свою версію подій. Українські військові назвали інформацію про напад фейком. «Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування «Південь» і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з Кримом облаштовував за наказом командира бойові позиції. Під час здійснення необхідного переліку робіт, на позиції прибули максимально озброєні представники незаконного збройного формування. Враховуючи специфіку підрозділу та умови ситуації, формування було затримано, роззброєно... Повідомлення про напад Збройних сил України на громадську організацію «Аскер» є нічим іншим як черговим фейком і намаганням очорнити Збройні сили України, внести певний розлад і недовіру в українському суспільстві», – повідомили в прес-службі оперативного командування «Південь». Як повідомляють деякі херсонські ЗМІ, військові ЗСУ вилучили у представників «Аскера» чимало зброї: автомати, гвинтівки, заряди до РПГ тощо.

Наразі на місці конфлікту працюють представники поліції та інших правоохоронних органів. Голова Генічеської РДА Олександр Воробйов заявив, що конфлікт уже вичерпано. «Конфлікт практично вичерпаний. Наш район прикордонно-контрольований, підрозділи різних відомств виконують свої конкретні завдання. Всі накручені можливими провокаціями з боку російського агресора. У п’ятницю була загроза підірвати адміністрацію, тепер, можливо, хтось був зацікавлений в зіткненні двох підрозділів… У нічному конфлікті між військовослужбовцями і активістами громадянської блокади немає ніяких постраждалих, тим більше загиблих… Керівництво обох сторін конфлікту, розуміючи, що мета одна – захистити материкову частину України, вийшли з конфлікту, довіривши розглядати справу поліції», – прокоментував Воробйов.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон