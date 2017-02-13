На сході Україні воюють 6 тисяч кадрових військових з РФ, - Геращенко

Україна має незаперечні докази того, що ескалація на Донбасі спровокована бойовиками РФ.

На тимчасово окупованих територіях Донбасу зараз знаходиться 6 тисяч кадрових військових Російської Федерації. Про це журналістам сьогодні заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає РБК-Україна.

"Немає секрету в тому, що серед 40 тисяч найманців незаконних збройних формувань на Донбасі, вони насправді натаскуються кураторами з Росії, і серед цих людей більше 6 тисяч складають кадрові російські військові", - заявила Геращенко.

Віце-спікер зазначила, що під час зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі 15 лютого українська сторона буде наполягати на першочерговості виконання гуманітарного і блоку з безпеки мінських домовленостей.

"Також українська сторона сьогодні має незаперечні докази того, що ескалація конфлікту на Донбасі була спровокована російськими бойовиками і російською зброєю", - сказала Геращенко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що кожна країна, яка має відносини з РФ має готуватися до розвитку будь-яких сценаріїв.