Насалик: Ми не поставляємо жодного кіловата до Криму

На сьогоднішній день немає і розмови про те, що Україна буде поставляти електрику до Криму.

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає 112 Україна.

Він прокоментував російські пропозиції про анулювання частини так званого боргу Януковича в обмін на відновлення Україною енергопостачання Криму.

"Позиція президента, прем'єра, міністерства є такою. Ми не поставляємо зараз жодного кіловата електроенергії в окупований Крим. На сьогоднішній день немає і розмови про те, що ми можливо будемо поставляти електрику до Криму", - сказав Насалик.

За його словами, не виключено, що ситуація з надзвичайним станом в енергетиці через блокаду окупованих територій на Донбасі буде педалюватись, щоб використовувати її у зв'язку з Кримом.

Нагадаємо, що запасів антрацитового вугілля вистачить в середньому до 40 діб.