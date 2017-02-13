НБУ розпочинає діагностику 37 банків

Національний банк сьогодні, 13 лютого, починає діагностичне обстеження якості активів та достатності капіталу 37 банків, які ще не пройшли цю процедуру.

Про це інформує прес-служба НБУ.

В 2015-2016 роках НБУ вже провів подібну перевірку щодо 60 найбільших банків за обсягом активів.

"Тепер прийшла черга продіагностувати решту банків, розмір активів яких менший від 2% активів банківської системи. Цей процес пройде в два етапи - до 1 червня і 1 серпня 2017 року, ще якийсь час триватиме узгодження з банками результатів діагностування і, за необхідності, формування на їх основі програм докапіталізації", - прокоментувала заступник голови НБУ Катерина Рожкова.