Новий принцип формування пенсії: ти отримуєш стільки, скільки ти вклав, - Рева

Пенсійна реформа розрахована на перспективу і має на меті встановити чіткі правила, за якими люди виходитимуть на пенсію через 30-35 років.

Про це розказав міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує прес-служба міністерства соціальної політики.

"Ці правила повинні бути незмінні, прості і зрозумілі кожному громадянину України, щоб він міг сам приймати рішення; кожен повинен розуміти, що його майбутня пенсія – це його відповідальність",- заявив Андрій Рева і додав, що сьогодні ми переходимо від системи соціального забезпечення до системи соціального страхування.

Урядовець також розповів про основні принципи пенсійної реформи, які Кабінет Міністрів відстоює при розробці відповідного законопроекту та у переговорах з партнерами.

За його словами, ресурсом для покриття дефіциту Пенсійного фонду має стати залучення коштів виведених з тіні, а не збільшення пенсійного віку, яке негативно позначиться на добросовісних платниках єдиного внеску.

"Новий принцип формування пенсії полягатиме в простій формулі: ти отримуєш стільки, скільки ти вклав. Чим більше вклав – тим більше отримуєш",- підсумував Андрій Рева.

Нагадаємо, у МВФ зазначили, що українська влада згодна з необхідністю комплексної пенсійної реформи для забезпечення стійкості пенсійної системи і що для цього потрібно розглядати всі варіанти.