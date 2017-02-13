ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію

Організація об'єднаних націй ухвалила резолюцію №2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною.
Про це повідомляє українська місія в ООН у Twitter.
Зазначається, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним атакам проти об'єктів критичної інфраструктури.
Документом, зокрема, передбачається забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терористичних атак, спрямованих на знищення або порушення функціонування критичної інфраструктури.
Серед критично важливих об'єктів інфраструктури в резолюції зокремазгадується Інтернет і об'єкти туризму.
РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew
— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 13 февраля 2017 г.