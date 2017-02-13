Премію World Press Photo вручили за фото вбивства російського посла в Туреччині

Фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбіліджі отримав премію World Press Photo за фотографію, на якій зображене вбивство російського посла в Туреччині Андрія Карлова.

Цей знімок був частиною фоторепортажу Озбіліджі, присвяченого вбивству.

Але приз отримав тільки один знімок - на якому вбивця з пістолетом в руці стоїть над тілом убитого посла.

Як відомо, Андрія Карлова вбили 19 грудня на відкритті російської фотовиставки в Анкарі. У нього кілька разів вистрелив 22-річний офіцер поліцейського спецназу Мевлют Мерт Алтинташ, який пройшов на захід, вдаючи охоронця.

Вбивцю застрелили поліцейські. Про його мотиви достеменно не відомо. Під час замаху він вигукував фрази про Сирію і Алеппо.

Озбіліджі був серед фотокореспондентів, які висвітлювали відкриття виставки. Після того, як почалася стрілянина, він сховався в укритті, але продовжив знімати. Його фото потрапили в усі провідні світові ЗМІ.

Нагадаємо, у рамках розслідування замаху на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова, заарештовано п'ять осіб.