Президент Туркменії переміг на виборах з результатом у 98% голосів

На президентських виборах в Туркменії переміг чинний глава держави Гурбангули Бердимухамедов.

Як повідомляє місцевий центрвиборчком, він набрав майже 98% голосів. Явка, за офіційними даними, була такою ж високою, передає ВВС.

За пост президента боролися 9 кандидатів, але, за даними ЦВК, майже всі виборці, що прийшли на вибори, проголосували за Бердимухамедова - він набрав 97,69% голосів.

Явка на виборах, згідно з підрахунками туркменського ЦВК, склала таку ж кількість - 97,27% виборців (на один процентний пункт більше, ніж п'ять років тому).

Президента країни висунула Демократична партія Туркменістану, а його суперниками були в основному чиновники.

У свою чергу, для Бердимухамедова це буде вже третій термін поспіль на президентському посту. У вересні минулого року за його ініціативою в конституції Туркменії були внесені зміни, які скасували 70-річний віковий ценз для кандидатів у президенти і збільшили термін президентських повноважень з п'яти до семи років.

Гурбангули Бердимухамедов прийшов до влади в грудні 2006 року після раптової смерті попереднього лідера країни Сапармурата Ніязова (Туркменбаші), який був президентом Туркменістану з 1991 року. У 2012 році Бердимухамедов переобрався на другий термін, отримавши понад 97% голосів виборців.

Нагадаємо, у Туркменії в неділю, 12 лютого, пройшли чергові президентські вибори.