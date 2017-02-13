Питання виборів на Донбасі зараз передчасне, - Парубій

За присутності російських військ на Донбасі будь-які розмови про вибори на Донбасі є неприпустимими і неможливими.

Про це на брифінгу на Львівщині заявив спікер Андрій Парубій, передає Еспресо.TV.

"З приводу можливості виборів на Донбасі... Я вважаю це питання передчасним сьогодні. На території України знаходяться російські війська, які щоденно атакують наші позиції", - заявив Парубій.

Він наголосив, що поки російські війська є на території України, "навіть теоретичні розмови про вибори на Донбасі є неможливими".

Парубій назвав головні завдання української влади: захист наших рубежів, продовження міжнародних санкцій проти Росії, виведення російських військ з нашої території.

"Лише після цього можуть тривати дискусії з цього питання... Станом на зараз таких законопроектів у Раді немає і вони не плануються розглядатися", - заявив голова Верховної Ради.