Радбез ООН збереться через запуск Північною Кореєю балістичної ракети

Рада Безпеки ООН у понеділок ввечері збереться на консультації для обговорення ситуації запуску Північною Кореєю балістичної ракети в порушення попередніх резолюцій ООН та вимог міжнародної спільноти.

Про це повідомили Укрінформ у неділю в Місії України при ООН, яка зараз головує в Раді Безпеки.

"Рада Безпеки завтра (13 лютого – ред.) проведе консультації по останньому пуску ракети в КНДР", - поінформували в Місії.

Щодо часу проведення засідання, зазначається, що воно відбудеться після відкритої дискусії з питань захисту критичної інфраструктури. Орієнтовно, це о п'ятій вечора за місцевим часом (о 24-й годині за Києвом).

Нагадаємо, вчора Північна Корея запустила балістичну ракету.

У свою чергу, Євросоюз закликає Північну Корею припинити випробування балістичних ракет і повернутися до конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством.